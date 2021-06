Niks lukt David Goffin nog: "Ik denk en analyseer te veel"

De tennislente van Goffin was er een met veel dieptepunten, de snelle exit in Parijs kwam daar hard bovenop. "Ik heb zoveel twijfels in mijn hoofd, waardoor ik na iedere opslag of elk punt te veel nadenk, te veel denk en te veel analyseer. In plaats van simpelweg te spelen."

"Als ik aan niets denk en mijn slagen losjes sla, gaat het veel beter. Elke match ben ik wel gespannen, al 20 jaar lang. Maar gewoonlijk duurt dat enkele punten, misschien 1 of maximaal 2 spelletjes. Daarna ben ik vertrokken."

"Ik heb altijd wat tijd nodig om in de match te komen, maar momenteel is het heel moeilijk om snel in de match een aanvaardbaar niveau te halen. Dát is het probleem." Goffin verloor set 1 met 6-0, daarna was hij weerbaarder (7-5, 7-6).

De beste tennisbelg vindt niet meteen een oplossing. "We proberen nochtans veel zaken uit. Ik kan niet beter trainen dan ik me nu voorbereid heb op het toernooi. Op training is mijn niveau goed. Op dat vlak maak ik me geen zorgen."

"Ik moet gewoon veel sneller in de match raken, zodat het niet een hele set paniek is. Bij 6-0, 5-5 loop ik meer achter de feiten aan dan bij een 5-5 in set 1. Voor de tegenstander is dat een extra bonus."