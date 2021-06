Nederland mist doelman Cillessen op EK voetbal door coronabesmetting

Valencia-doelman Jasper Cillessen testte vorige week positief op het coronavirus bij een PCR-test. De eerste doelman van Oranje ging in zelfisolatie, maar is nog niet fit.



Bondscoach Frank de Boer besliste daarom om Cillessen uit de definitieve EK-selectie te laten. Die selectie moest vandaag ingediend worden bij de UEFA.



Vierde doelman Marco Bizot neemt het stekje van Cillessen in. De 30-jarige Bizot was tussen 2014 en 2017 nog een Racing Genk-speler. Tim Krul en Maarten Stekelenburg zijn de andere doelmannen in de Nederlandse EK-selectie.

"Ik vind dit ongelooflijk zuur voor Jasper", reageert bondscoach De Boer. "Doordat Jasper positief getest heeft op corona, miste hij een belangrijk deel van de voorbereiding. We weten niet hoelang het zal duren totdat hij fit is."

"Ik wil geen risico's nemen. We staan aan de vooravond van het EK en ik wil zekerheid. Maar ik vind het natuurlijk naar voor Jasper."