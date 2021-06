Mis geen enkele afspraak met de Rode Duivels: alle belangrijke data opgelijst

Op 1 juni moet bondscoach Roberto Martinez zijn definitieve EK-selectie van 26 namen doorgeven. Twee dagen later staat het eerste oefenduel tegen Griekenland op het programma. Komende zondag staat de laatste grote test tegen Kroatië ingepland.

Ook 7 juni is een cruciale dag: dan sluit sleutelspeler Kevin De Bruyne aan bij de selectie van de Rode Duivels. 4 dagen later kan Martinez nog ultieme wijzigingen - door blessures - doorvoeren in zijn selectie.

Op 12 juni begint het echte werk, met de eerste EK-match in en tegen Rusland. Dan volgen Denemarken (17/06) en Finland (21/06).

Voor de eventuele achtste finales zijn er 4 mogelijke data, afhankelijk van het eindklassement in de groep.