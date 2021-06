Matthias Casse: "WK judo is voor mij een opstap naar de Spelen"

"Ik onthoud vooral dat er stijgende lijn in mijn prestaties zit"

Volgende week woensdag komt Matthias Casse in actie op het WK judo in Boedapest (Hongarije).



"Mijn voorbereiding is heel goed verlopen. Ik heb hard kunnen trainen op stage in het buitenland", blikt Casse vooruit.



Het WK is geen hoofddoel voor Casse. "Voor mij is dit een opstap naar de Olympische Spelen. Het is een goede opportuniteit om te kijken waar ik sta en wat ik kan aanpassen om in topvorm te geraken."

De voorbije maanden had Casse het moeilijk op de tatami. De zilveren medaille op het EK deed hem dan ook bijzonder veel deugd. "Toen de judocompetitie hervat werd, presteerde ik in het begin heel wisselvallig. En normaal gezien ben ik heel constant."

"Ik onthoud vooral dat er een stijgende lijn in mijn prestaties zit. In de laatste competitie zag ik dat weer mijn niveau haalde van tevoren. Dan komen die medailles wel."