Jonathan Sacoor: "Op de Spelen moet ik eindelijk onder die 45 seconden"

Bekijk aflevering 2 van Vuurdoop: Jonathan Sacoor

"Zal me moeten bewijzen in Tokio"

Drie jaar geleden maakten we kennis met Jonathan Sacoor als wereldkampioen bij de junioren. Hij won de finale van de 400 meter in 45"03.

"Naar die video kijk ik nog regelmatig, om in de mood te geraken", vertelt Sacoor over zijn topprestatie uit 2018.

Anno 2021 later staat zijn persoonlijk record nog altijd. "Dat wordt mijn doel op de Olympische Spelen: eindelijk onder die 45 seconden finishen. Op het WK van Doha in 2019 liep ik weer 45"03. Dat deed pijn aan mijn hart", lacht hij.

"Ik zal mezelf moeten bewijzen in Tokio", beseft Sacoor. "Als ik een chrono in de 44 seconden loop, mag ik tevreden zijn. En dan zien we wel wat dat oplevert: een plaats in de finale of in de halve finales."