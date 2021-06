Goed op tijd ! Eerste Olympische atleten aangekomen in Japan

Rond 7.30u plaatselijke tijd (rond middernacht Belgische tijd) landde in Narita, in de buurt van Tokio, een vliegtuig met aan boord de 21 speelsters en 10 stafleden, stelde een AFP-journalist vast.

Bij hun aankomst in de luchthaventerminal zwaaiden de Australische sportvrouwen breed glimlachend naar de pers. Ze werden vervolgens getest op COVID-19. Indien het resultaat van die test negatief is, krijgt de Australische ploeg een onderkomen in de stad Ota, op een honderdtal kilometer van Tokio.

Net zoals alle andere deelnemers aan de Olympische Spelen zijn de Australische atletes onderworpen aan strikte gezondheidsprotocollen. Zo werden ze voor hun vertrek ook al getest en gevaccineerd.

Op zeven weken van de Spelen is in verschillende Japanse prefecturen, waaronder die van Tokio, nog steeds de noodtoestand van kracht in een poging om een vierde coronagolf in te dammen. Heel wat Japanners zijn daarom tegen het laten doorgaan van de Spelen, maar de Japanse regering en de organisatie hebben al meermaals verzekerd dat het evenement op een veilige manier kan plaatsvinden.