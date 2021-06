Fabio Jakobsen na finale in Dauphiné: "Leuk om die adrenaline te voelen"

10 maanden na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen werd Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) vanmorgen voor het eerst als kopman aangeduid in de ploegbus.

Jakobsen zat er nog bij in de finale. Maar toen het wegdek naar omhoog ging in de slotkilometers, haakte hij af.

"We wisten dat de laatste kilometer heel zwaar voor mij zou zijn. Maar in de laatste 2 kilometer zat ik in een goede positie, ik was blij dat dat al gelukt was", doet Jakobsen zijn verhaal. "Anderhalve kilometer voor de streep begonnen mijn benen vol te lopen."

Jakobsen kwam uiteindelijk binnen als 86e, op iets meer dan een minuut van ritwinnaar Sonny Colbrelli.

"Het was mijn 1e finale sinds lang. De snelheid lag hoog en er was veel nervositeit in het peloton. Het was leuk om die adrenaline te voelen."

De vlakkere ritten zijn achter de rug in de Dauphiné. "Ik zal mijn ploegmaten nu proberen te helpen en wedstrijdkilometers opdoen. Zo kan ik opbouwen naar het 2e deel van het seizoen", besluit Jakobsen.