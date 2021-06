Eupen kan nog 2 jaar rekenen op Qatar, maar inbreng wordt kleiner

Aspire heeft al 9 jaar de touwtjes in handen bij de Duitstalige voetbalclub KAS Eupen. Dat blijft nog een tijd zo.

"Het engagement van Aspire staat niet ter discussie", vertelt Christoph Henkel aan de BRF. "We hebben de toezegging dat Aspire nog twee jaar middelen beschikbaar zal stellen."

"We zullen wel ons budget moeten verlagen", gaat Henkel voort, "maar van een verkoop is momenteel geen sprake."

Aspire kwam in 2012 in Eupen aan om Qatarese voetballers het vak te leren in Europa. De laatste jaren speelt er nauwelijks nog een Qatari aan de Kehrweg, wel gewezen vedetten zoals de Braziliaan Adriano. Of gevestigde waarden in onze competitie zoals Stef Peeters en Jens Cools.