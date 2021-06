Cynthia Bolingo verpulvert Belgisch record op 400 meter: "Een bevrijding"

Bolingo is op 1 na snelste Europese dit jaar

16 jaar lang al stond het Belgische record op de 400 meter op naam van Kim Gevaert (51"45). In het Franse Montreuil liep Cynthia Bolingo vandaag de wedstrijd van haar leven. De 28-jarige atlete dook tijdens de baanronde als 1e de laatste rechte lijn in en werd nog gepasseerd door de Dominicaanse atlete Marileidy Paulino. Maar toen Bolingo's eindtijd verscheen, bleek dat ze Belgische atletiekgeschiedenis had geschreven. Met 50"75 liep Bolingo niet enkel 7 tiende seconde sneller dan Kim Gevaert in 2005, ze duikt ook ruim onder de olympische limiet van 51"35. Bolingo is met die scherpe chrono ook de op 1 na snelste Europese vrouw dit jaar op de 400 meter. Enkel de Nederlandse Femke Bol (50"56) kan zwaaien met een snellere tijd.

"Dit is de perfecte avond"

"Ik zou hier kunnen beweren dat ik dit voelde aankomen, maar dat is absoluut niet zo", vertelde Cynthia Bolingo na afloop.

"Op training liep ik wel sneller dan ooit, maar dat ik zo hard zou gaan, had ik niet zien komen. Ik pak in één keer mijn persoonlijk record, het Belgisch record en de olympische limiet. Dat is zó cool."

"En dan ben ik ook nog eens de eerste Belgische onder de 51 seconden. Dit is de perfecte avond. Dat het Belgisch record van Kim Gevaert eindelijk voor de bijl gaat, is niet alleen goed voor mij, maar ook voor de Belgische atletiek in het algemeen. Het geeft aan dat we nog altijd progressie boeken."

Door haar olympische kwalificatie valt er een hele last van de schouders van Bolingo. "Een ongelofelijke bevrijding", noemt ze het.

"In mijn achterhoofd zat toch altijd de vraag of ik de Spelen wel zou halen, want via de world rankings ben je nooit zeker. Nu moet ik niet meer naar die rankings kijken en ben ik zeker van Tokio."

Bolingo is heel lang blijven beweren dat de 200 meter haar beste afstand was. Daar lijkt ze nu toch van terug te komen. "Ik moet de realiteit onder ogen zien. Ik ben officieel een 400 meterloopster", besluit ze al lachend.