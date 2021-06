Coach van David Goffin: "Wat ik zie op training, stemt me hoopvol"

"Hij klampt aan en de score gisteren (6-0, 7-5 en 7-6) bewijst dat hij niet opgeeft, maar het is momenteel moeilijk. David slaagt er niet in om het niveau te halen dat hij wel op training toont."

"David heeft het moeilijk om zich te bevrijden tijdens een match", reageerde zijn coach Germain Gigounon daags na de uitschakeling in Parijs. "Daar is hij zich van bewust."

David Goffin verloor sinds het begin van dit jaar al 10 keer in de eerste of tweede ronde.

Kan het tij nog wel keren? Ja, oordeelt de jonge coach en vriend van de beste Belgische tennisser. Maar Gigounon sluit niet uit dat er externe hulp ingeroepen wordt.

"Hij moet een klip omzeilen tijdens de matchen. Als hij een match zoals gisteren één of twee keer wint, dan kan alles veranderen."

"David heeft zekerheid en vertrouwen nodig. Ik blijf ervan overtuigd dat hij nog mooie dingen kan verwezenlijken."

"We bewandelen enkele pistes. Misschien voegen we iemand toe aan ons team. David heeft gedurende een lange periode met een mental coach gewerkt."

"Vandaag is de kloof tussen de trainingen en de matchen te groot. Daar werken we nu aan. Wat ik zie op training, stemt me alleszins hoopvol. Zijn niveau is er."