Cédric Van Branteghem over BR Cynthia Bolingo: "Dit is niet het eindpunt"

Cynthia Bolingo heeft in Montreuil het BR op de 400 meter vastgepind op 50"75. Ze was een pak sneller dan de vorige recordtijd van Kim Gevaert uit 2005: 51"45.

"Het is een heel straffe tijd van Cynthia", duidt voormalig 400 meter-loper Cédric Van Branteghem. "Dat het vorige record 16 jaar op de tabellen stond, bewijst genoeg."

"We wisten dat Cynthia heel wat in haar mars had. Ze had dat al bewezen, maar ze werd ook geplaagd door blessures. Ze heeft veel talent en ze werkt er keihard voor. Dit is nog niet het eindpunt."

Hoe moeten we deze chrono internationaal inschatten? "De absolute toppers gaan onder de 50 seconden, maar in Europa is voorlopig enkel Femke Bol (50"56) sneller."

"Het seizoen is nog jong, maar met deze tijd en vorm is een halve finale op de Spelen zeker haalbaar. En dan mag je misschien dromen van de finale. Volgens mij heeft Cynthia nog meer in haar mars."

"Ik ben er vrij zeker van dat er nog records zullen volgen. Ik hoop dat ze de magische barrière van 50 seconden kan breken. Dan behoor je tot de absolute wereldtop. Ze is een vechter en als ze gespaard blijft van blessures, dan kan er nog iets af."

De knalprestatie van Bolingo is ook goed nieuws voor de aflossingsploeg ("Ook de Cheetahs hebben iemand nodig die er qua tijden bovenuit steekt") en bevestigt dat de Belgische atletiek "in een goeie flow zit". "We hebben een mooie delegatie die mag dromen van mooie zaken op de Spelen."