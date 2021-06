Beloften openen tegen Kazachstan: "Een hoop excuses, maar we moeten winnen"

De Jonge Duivels zitten in een groep met reekshoofd Denemarken, Turkije, Schotland en Kazachstan. Vrijdag beginnen ze hun campagne op bezoek bij die laatste tegenstander.

"We zitten in een groep waarin het lijkt dat de landen elkaar allemaal waard zijn", begon Mathijssen zijn vooruitblik. "Kazachstan is dan misschien nog de minste naam, maar we mogen hen zeker niet onderschatten."

"De Rode Duivels hebben het in het verleden ook niet makkelijk gehad in Kazachstan. Het zal geen ploeg zijn die je makkelijk opzij kan zetten. Maar het is in het beginstadium nog extra belangrijk de puntjes die je kan pakken, ook te pakken."

"Beginnen in Kazachstan is geen cadeau. Het was een compromis dat we hebben genomen. We hebben voor wat betreft de andere wedstrijden de betere data, vind ik. Dit moesten we erbij nemen."

"Het is een verre verplaatsing, met tijdsverschil, en het blijkt er nu ook nog eens enorm warm te zijn. Kortom: we hebben een hoop excuses, maar die mogen onze motivatie niet aantasten. We moeten deze klip kunnen ronden. We moeten winnen. Dat is het enige goed resultaat."