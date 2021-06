Belgische skateboarders denken op WK in Rome aan Tokio: "Erop of eronder"

Zes Belgen zijn van de partij in Rome voor het WK skateboarden in de discipline street: 4 vrouwen en 2 mannen. "Het deelnemersveld is top, maar we misstaan hier zeker niet", zegt Kevin Bronckaers, technisch directeur skateboarden.

"Axel Cruysberghs en Lore Bruggeman staan dicht bij kwalificatie voor de Olympische Spelen, omdat ze in de uitgekuiste top 20 van de wereldranking staan. Zij gaan proberen om die positie te verdedigen."





"Op het WK vallen veel punten te verdienen, dus het is een doorslaggevende wedstrijd met het oog op kwalificatie voor Tokio. Het zal erop of eronder zijn. We hebben goeie trainingen achter de rug, we focussen op onszelf en zijn niet echt bezig met de tegenstand."

In de kwalificaties telt de beste van 2 runs van 45 seconden, vanaf de halve finales komen er naast de 2 runs ook 5 tricks bij. De beste 4 scores tellen. "Het zal erop aankomen om verstandig te skaten in de kwalificaties en een consistente run neer te zetten. Vanaf de halve finales kun je dan meer risico’s nemen."