Belgische inbreng op esportsversie van Roland Garros: "Niet eenvoudig"

Zowat alle sporttakken hebben al langer esports in de armen gesloten. Voetbal, wielrennen, roeien, Formule 1, basketbal en uiteraard ook tennis. Ook het Internationaal Olympisch Comité is op de kar gesprongen met virtuele Olympische Spelen in 5 takken van sport.

In België biedt de Hogeschool PXL in Hasselt sinds vorig jaar een postgraduaat E-sports business architect aan en in het kader van die opleiding nam Kevin Vanaerschodt deel aan het Belgische kwalificatietoernooi voor het E-sports tennistoernooi van Roland Garros.

De Roland Garros E-series werd voor het eerst georganiseerd in 2018 omdat Parijs de digitale boot niet wou missen. In 8 landen worden kwalificaties gespeeld. Kevin was de sterkste van de 16 Belgische deelnemers en mocht afgelopen weekend naar Parijs. Het werd een fantastische driedaagse.

"De eerste dag moesten we in quarantaine blijven in ons hotel”, vertelt Kevin. “We konden wel oefenen met de Playstation. Ik had tijdens mijn opleiding aan PXL al met het spel Tennis World Tour 2 kunnen kennismaken en heb dan voor Rafael Nadal als speler gekozen."

"Ik wou eerst liever David Goffin, maar zijn statistieken met het spel waren niet zo goed als die van Nadal. Ik heb de Spanjaard nog live zien trainen trouwens. Gewoon indrukwekkend."

"Dag 2 stond in het teken van workshops. Het ging onder andere over ethiek in E-sports, over meer vrouwelijke deelname en over hoe de toxiciteit kan worden verminderd. Het valt op dat er te veel gescholden wordt online. Zo is er nu een platform speciaal voor kinderen zodat die tegen mekaar kunnen spelen en niet tegen volwassenen."