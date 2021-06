Belgian Cat Antonia Delaere verandert van club in Spanje

Antonia Delaere brak door bij Boom en verdedigde nadien de kleuren van Namen (2015-2016) en Castors Braine (2016-2019).



Nadien koos ze voor een buitenlands avontuur: eerst in Frankrijk bij Nantes en nadien in Spanje.



In het Spaanse kampioenschap was de Belgian Cat goed voor gemiddeld 9,7 punten, 2,5 rebounds en 1,8 assists per match bij IDK Euskotren (in San Sebastian). De 10e plek was het verdict.



Haar toekomstige ploeg Zaragoza eindigde afgelopen seizoen als 13e (op 16).

Antonia Delaere maakt zich met de nationale ploeg op voor een drukke zomer met het EK (17-27 juni) en de Olympische Spelen (27 juli - 8 augustus).