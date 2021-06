Appelmans over Osaka: "Ik trok mezelf de destabiliserende factoren ook aan"

"Een individu alleen kan de regels niet zomaar veranderen"

Had de organisatie haar niet wat extra kunnen beschermen tegen journalisten, die te vervelende vragen stellen bijvoorbeeld? Nu is het allemaal een beetje geëscaleerd."

"Anderzijds vormen persconferenties echt een probleem voor Naomi Osaka. Anders had ze echt wel verder gespeeld. Ik vraag me af of dat niet op een andere manier had kunnen worden aangekaart?"

"Een individu kan de regels niet veranderen, want als de organisatie dat toelaat, waar gaat het dan naartoe? Tennis leeft bij gratie van het publiek en de mensen die artikels lezen over spelers. Dus ik begrijp dat de organisatie zegt dat ze dit niet zomaar kunnen laten passeren."

"Iedere speler of speelster heeft bepaade verplichtingen na te komen. Je tekent een soort contract met de tour en een van de regels is dat je beschikbaar moet zijn voor persconferenties."

"Tennis is een erg individuele sport"

In bericht op haar sociale media verklaart Naomi Osaka hoe ze sinds haar overwinning op de US Open in 2018 sukkelt met mentale problemen. Sabine Appelmans weet hoe stresserend de tenniswereld kan zijn.

"Het is een erg individuele sport, dus je moet voortdurend op je hoede zijn voor mensen die je proberen te destabiliseren. Concurrenten, maar ook journalisten. Osaka zegt zelf dat journalisten haar slecht proberen te voelen door te schrijven dat ze niet op gravel kan spelen bijvoorbeeld."

"Zo makkelijk is het niet om je dat niet aan te trekken. Zeker niet voor haar, want Osaka is zeer introvert. Ze kan dat niet goed plaatsen. Daarom wou ze de persmomenten ook niet doen op Roland Garros, omdat ze vreesde dat ze daardoor minder zou presteren."

"Ik trok me dat zelf ook aan, want je speelt voor jezelf, maar natuurlijk ook voor het publiek. Je wilt voor iedereen goed doen. Osaka is ook een beetje een wereldverbeteraar. Dat kan soms te veel worden. Ze is ook nog jong. Misschien moet ze zich even wat meer focussen op enkel het tennis."

"Je hebt een heel sterke persoonlijkheid nodig om te presteren op de baan en dat te combineren met alles wat er naast de baan bij komt kijken, zoals sponsors en media. Osaka wil dan ook nog sociaal geëngageerd zijn."

"Het straffe is dat ze op de baan enorm goed met de druk kan omgaan. Daar lijkt ze helemaal in haar sas."