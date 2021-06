Anderlecht-eigenaar Marc Coucke rouwt om zijn vader André

"Mijn papa, stamvader, bron van zoveel liefde, wijsheid en waarden, heeft ons vannacht verlaten", schrijft Coucke op Instagram.

"Nu blijft een grote leegte die we proberen vullen met mooie herinneringen en levenslessen. Dankjewel voor alles papa."

André Coucke werd 93 jaar oud en lag aan de basis van de successen van zijn zoon. De man was lang apotheker in Gent, Marc Coucke trad in zijn voetsporen met een diploma farmacie.

Tijdens zijn studies richtte Coucke de succesvolle zaak Omega Pharma op. Via het farmabedrijf kwam hij terecht in de sport: eerst in het wielrennen, daarna in het voetbal.

Momenteel bezit Coucke, samen met zijn zakenpartner Joris Ide, het merendeel van de aandelen van Anderlecht.