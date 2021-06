"Week voor EK hockey een klets krijgen van Nederland was misschien wel goed"

De Red Lions zijn de wereldkampioen en verdedigen op het komende EK ook hun Europese titel. De Belgische mannen horen dus bij de favorieten, maar dan zal het wel beter moeten dan afgelopen zondag tegen Nederland.

"Die match was in feite de uitzwaaimatch voor het EK. Misschien maar gelukkig dat er geen publiek bij was, anders was het echt wel een afscheid in mineur geweest", zegt Floris Geerts.

"Nederland is een van de grootste concurrenten. Zij zijn nog niet op hun best en nog wat zoekende naar hun EK-selectie. Maar Nederland kwam vrank en vrij spelen en België was nergens. Op die 0-4 viel echt niks af te dingen."