Zonneveld: "Om Pogacar en Roglic te kloppen moet Bernal uit ander vaatje tappen"

"Bernal heeft gekozen om Roglic en Pogacar te ontlopen"

Egan Bernal was de meer dan verdiende winnaar van de Giro 2021, maar zijn eerste achtervolgers waren Caruso, Yates en Vlasov, niet Pogacar, Roglic of Porte. En dat is geen toeval volgens Thijs Zonneveld.

"Bernal heeft duidelijk gekozen om Primoz Roglic en Tadej Pogacar te ontlopen en de Giro te winnen in plaats van tweede viool te spelen in de Ronde van Frankrijk. Dat is de juiste keuze gebleken. Volgens mij is het meer waard om de Giro te winnen dan om derde of vierde te worden in de Tour."



"Hij hinkt al enige tijd achter op het niveau van Pogacar en Roglic en merkt dat hij door hen telkens wordt afgeslacht."

Zonneveld acht de kans klein dat Bernal binnenkort de kloof met de twee Slovenen opnieuw dicht. "Alle renners waarmee je praat in het peloton zeggen hetzelfde: de afgelopen twee jaar is het niveau met een ruk de hoogte ingegaan."

"Dat komt voor een groot stuk door een nieuwe, jonge generatie die de top bestormt. Bernal is een exponent van een generatie net daarvoor."

"Hij kon de Tour winnen op een onconventionele manier. Hij viel aan en kreeg de tijd die hij pakte op de Izoard in zijn schoot geworpen. Die Tour had net zo goed gewonnen kunnen worden door Geraint Thomas. Maar hij reed nog niet tegen Roglic of Pogacar op het toppunt van hun kunnen."