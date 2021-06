Wat met "geheim wapen" Wout van Aert voor Tour? "Pogacar zenuwachtig maken"

Wout van Aert bouwt op stage in Spanje op richting de Tour de France. Na een blindedarmontsteking werkt Van Aert een hobbelig parcours af.

Afgelopen weekend vertelde hij zelfs in een kranteninterview dat het leek alsof hij "vanaf nul moest herbeginnen na de Amstel Gold Race".

Thijs Zonneveld in De Tribune: "Die uitspraak is misschien wat te scherp uitgedrukt, al voelt het voor renners meestal wel zo."

"Maar Wout heeft vorig jaar bewezen dat hij in een relatief korte periode weer op niveau kan komen. En de eerste helft van de Tour is eigenlijk gemaakt voor hem."

"Wout is het geheime wapen in de strijd van Jumbo-Visma tegen Tadej Pogacar. Ze hopen dat hij bonificatieseconden zal pakken en heel kort in de tijdrit eindigt. De kans is reëel dat hij dan in het geel staat."

"Als Wout het niveau van vorig jaar haalt bergop, dan kan hij de trui lang vasthouden en dan kan hij Pogacar wat zenuwachtig maken."

"Daar kunnen Primoz Roglic en Steven Kruijswijk dan van profiteren. Ik denk dat Wout er gewoon zal staan."