Thijs Zonneveld over de plannen van Froome: "Wordt wat potsierlijk"

"Het wordt nu wel een beetje potsierlijk"

"Bij Israel Start-Up Nation zullen ze zich wel in de haren krabben"

Froome wordt normaal gezien een van de speerpunten van Israel Start-Up Nation in de Tour. "Ik vraag me echt af of hij wel zal starten in de Tour. Ik denk veeleer niet dan wel", zegt Zonnveld.



"Ze zullen zich bij Israel Start-Up Nation wel al in de haren gekrabd hebben. Froome is de duurste renner van het peloton. Hij verdient 5,5 miljoen euro per jaar. Met dat geld had je toch wat leukers kunnen doen dan een renner kopen die nu niet meer is dan pelotonvulling. Met alle respect voor zijn erelijst."



"Froome kan in de Tour straks geen etappe winnen of in de top 20 eindigen van het klassement."



"Ze zouden misschien beter zeggen: "Blijf maar lekker thuis." Maar dan is het natuurlijk helemaal duur geweest."