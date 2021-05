José De Cauwer over Brent Van Moer: "Met finetuning kan hij finales rijden"

"Ik ken vooral zijn vader Jo goed", vertelt analist José De Cauwer terwijl hij stiekem nog een beetje nageniet van de zege van Brent Van Moer gisteren in de Dauphiné.

"Jo had een mooi bedrijf in de haven en werd als wielerfanaat vaak gevraagd als sponsor. Hij is geldschieter geworden van Van Moer Cycling, waar onder meer Sasha Weemaes, Brent zelf en Ilan Van Wilder gegroeid zijn."

"Brent was een goeie renner, vooral aanvallend", herinnert De Cauwer zich. "Voor uitslagen moest je de koers echt volgen of het verslag lezen. Hij had altijd de koers gemaakt, maar vaak te veel."

"Bij de beloften heeft hij geweldig veel koers gemaakt. Hij reed niet meteen de juiste uitslagen, maar liet wel veel zien. Bij verrassing was hij 2e op het WK tijdrijden in 2018 bij de beloften in Innsbruck."

"Hij zag me zitten op de persconferentie en zei - hij kent me natuurlijk: "Dat had je niet verwacht, hé?" Ik antwoordde: "Jij, ook niet, hé?""