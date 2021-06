Jonathan Sacoor: "Het was even chaos, maar nu lig ik voor op schema richting Tokio"

In onze nieuwe reeks Vuurdoop gaan we langs bij atleten die voor het eerst deelnemen aan de Olympische Spelen. Jonathan Sacoor (21) maakt zich op voor de 400 meter en de 4x400 meter sprint in Tokio. Om er aan te haken met zijn topniveau?

Wie is Jonathan Sacoor?

"Meningsverschil met Amerikaanse universiteit"

Jonathan Sacoor (21) is nog maar net terug in het land na twee jaar studies en topsport in de Verenigde Staten. Daar brak hij een maand geleden met de universiteit van Tennessee. "Het is wat chaotisch geweest", opent Sacoor in Vuurdoop. "In het begin van het seizoen liep ik met het team van Tennessee naar brons op de Amerikaanse universiteitskampioenschappen in zaal. Met een chrono (3'04"10) die ons goud zou opgeleverd hebben op het EK indoor", lacht hij. "Daarna hadden we een meningsverschil over de wedstrijden die ik nog zou lopen dit jaar. Een Amerikaans atletiekseizoen combineren met mijn persoonlijke ambities is niet eenvoudig."

Een Amerikaans seizoen combineren met persoonlijke ambities is niet eenvoudig. Jonathan Sacoor

Een opgewekte Jonathan Sacoor in het trainingscentrum van Louvain-la-Neuve.

"Ik miste mijn coach Jacques Borlée"

"Daarom heb ik beslist om me weer te focussen op mijn persoonlijke carrière", gaat Sacoor voort. "Jammer dat ik de universiteit moest verlaten, maar ik miste mijn coach Jacques Borlée. Hij kent me door en door en heeft me naar een hoog niveau gebracht."

Dat niveau miste Sacoor een maand geleden bij zijn terugkeer in Europa. Het WK estafette in Polen was geen hoogvlieger. "Mijn eerste wedstrijd liep ik nog goed, maar in de volgende races viel ik helemaal stil. De oversteek van Amerika en de koude in Polen hadden hun tol geëist."

"Het WK was een wake-upcall", geeft de 21-jarige topatleet toe. "Ik heb alles op een rijtje gezet en besefte nog een keer dat ik niet langer over en weer kon reizen. Zeker niet met de Olympische Spelen in het vooruitzicht."

Jonathan Sacoor in actie op de World Relays in Polen.

"Neen, ze hebben me niet uitgeperst"

Waar is het dan misgelopen in de Verenigde Staten? "Ze hebben me er niet uitgeperst", wil Sacoor benadrukken. "Ik trainde er ook goed, maar minder specifiek dan hier." "Ik ben niet zozeer een krachtige loper, eerder een technische en efficiënte. Jacques Borlée kan daar het best aan schaven, omdat hij me het best kent." "Uiteraard was er communicatie met mijn coach in Tennessee, maar op afstand is het moeilijker om aan details te werken."

"11 trainingen per week"

Jonathan Sacoor en coach Jacques Borlée hadden geen tijd te verliezen. Na het tegenvallende optreden op de World Relays zijn ze er ingevlogen. "We beseften dat we weinig tijd hebben, maar we gaan er vol voor", vertelt Sacoor, die keihard aan het werken is. "11 zware trainingen per week: zo hard had ik maanden niet meer gewerkt." "Het hoort er allemaal bij voor Tokio", lacht hij. "Mijn benen en mijn rug doen wat pijn, maar ik amuseer me én we liggen voor op schema." "Jammer dat het zo gelopen is, maar ik kijk enorm uit naar de Olympische Spelen. Ik doe er alles aan om daar in topvorm te zijn." Spijt heeft Sacoor hoegenaamd niet. "Neen, Amerika was fantastisch. Ik zou het zo opnieuw doen. De universiteit was er geknipt om studies en topsport te combineren. Als atleten hadden we er zelfs een apart restaurant. En het niveau ligt er ontzettend hoog."



Jonathan Sacoor en Jacques Borlée lopen een race tegen de klok voor Tokio.

Morgen vertelt Jonathan Sacoor hier over zijn ambities op de Olympische Spelen. En wie hij een medaille toewenst in Tokio.

