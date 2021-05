FC Barcelona legt transfervrije Sergio Agüero vast

Dat Sergio Agüero na dit seizoen naar Barcelona zou trekken, hing al een poosje in de lucht. De 32-jarige Argentijn maakte enkele weken geleden al duidelijk dat hij Manchester City na tien seizoenen zou verlaten.

In die tien jaar speelde de aanvaller bijna 400 wedstrijden voor City, waarin hij 260 keer scoorde. Daarmee is hij topschutter aller tijden van de club. Legendarisch is zijn doelpunt in 2012 tegen QPR, toen hij City diep in de extra tijd naar zijn 1e titel in 44 jaar trapte.

"We willen Sergio bedanken voor zijn immense bijdrage aan onze successen het voorbije decennium en we wensen hem het beste voor het vervolg van zijn carrière", reageert Manchester City.

In Barcelona krijgt Agüero een contract voor twee seizoenen. Hij moet er de leemte opvullen die Luis Suarez achterliet. De Uruguayaan moest vorige zomer vertrekken bij Barça, maar werd danig gemist. Ironisch genoeg hielp Suarez Atletico Madrid aan de titel dit seizoen.