Ervaringsdeskundige Kenny Thompson: "Zo'n masker is toch wel vervelend"

Kevin De Bruyne heeft aan zijn botsing in de Champions League-finale een gebroken neus en een gebroken oogkas overgehouden. Toch moest Kenny Thompson zaterdagavond niet meteen aan zijn eigen situatie van jaren geleden denken. "Neen, wel meteen aan het EK en de Rode Duivels", zegt hij.

"Ik wist natuurlijk wel dat een blessure aan je gezicht of aan je hoofd ernstig kan zijn. In 2009 brak ik ook mijn neus en mijn oogkas na een botsing in een wedstrijd tegen Zulte Waregem. Ik besefte meteen dat het niet juist was, want ik had het horen kraken."

"Ik voelde mij niet duizelig of misselijk. Dat zag je ook bij De Bruyne, die heeft ook nog even in de tribunes gezeten. Bij mij hebben ze pas de volgende ochtend foto's gemaakt. Daarop werd duidelijk wat er aan de hand was."