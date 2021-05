Eden Hazard sukkelt nog met dijbeen: "Maar ik zal klaar zijn voor 1e EK-match"

"Ik zal proberen in vorm te zijn voor de 1e match. Ik denk wel dat ik klaar zal zijn tegen dat het EK begint. Mentaal ben ik in elk geval goed."

Zal Hazard wel fit genoeg zijn voor het EK? "Ik ben natuurlijk niet 100 procent. Ik heb nog altijd wat last van mijn dijbeen. Nu kan ik het wel nog een weekje rustig aan doen."

"Het was inderdaad een lastig jaar", zegt Hazard. "Maar ik ben altijd gelukkig om weer terug te keren naar de spelersgroep van de Rode Duivels."

"Ik voel dat ik stilaan weer in de buurt kom van mijn beste niveau, maar ik heb nu dus vooral matchen nodig."

"Ik zie mezelf Real niet verlaten volgend seizoen"

Er rezen de voorbije weken vragen over de toekomst van Hazard bij Real Madrid. Zelf wuift hij de twijfels weg.

"Ik heb nog een contract van 3 jaar bij Real. Ik hou van de club en de spelers. Ik zie mezelf Real zeker niet verlaten volgend seizoen."

Het vertrek van coach Zinedine Zidane is een ontgoocheling extra voor Hazard. "Ik ben gefrustreerd dat ik hem niet heb kunnen bieden wat ik allemaal in me heb."

"Zidane weet dat ik hem hoog inschat zowel qua speler als trainer. Ik wil hem bedanken voor de voorbije 2 jaren."