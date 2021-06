Dirk Gerlo over Naomi Osaka: "Oprecht, maar timing en manier waarop waren onhandig"

In de aanloop naar Roland Garros nam Osaka een nieuw standpunt in. Ze sprak een persboycot uit, naar eigen zeggen om meer aandacht te krijgen voor de geestelijke gezondheid van tennissers.

Osaka nam eerder een duidelijk standpunt in over racisme en politiegeweld. Zo droeg ze tijdens de US Open in 2020 mondmaskers met de namen van slachtoffers die in die context waren gevallen.

Ondanks haar jeugdige leeftijd is Naomi Osaka razendsnel uitgegroeid tot een zeer invloedrijke tennisster. De Japanse deinst er niet voor terug om haar status in het mondiale tennis aan te wenden om bepaalde zaken aan te kaarten.

"Het is onhandig gebracht"

"Het is wereldnieuws", reageerde onze commentator Dirk Gerlo vanuit Parijs in "Laat". "Ze is een wereldster, de nummer 2 van de wereld en de winnares van de voorbije 2 grandslamtoernooien. Dat ze zich terugtrekt is het nieuws van de eerste week."

"Wat ze zegt is heel oprecht, maar met de timing en de manier waarop ze het gezegd heeft, zat ze fout. Het was onhandig gebracht."

"Haar boodschap - zorg dragen voor de mentale gesteldheid van zichzelf en andere spelers - is goed, maar het is heel onhandig om dat net voor de start van het toernooi te doen."

"Ik heb begrip voor haar probleem. Ze zegt dat ze na de US Open van 2018 vaak depressies heeft gehad, dat ze timide is en dat ze het moeilijk heeft om in de openbare ruimte te spreken voor de wereldpers."

Osaka voelde zich naar eigen zeggen kwetsbaar in Parijs: "Ze is grootgebracht op hardcourt en op die ondergrond heeft ze haar grootste successen behaald. Gravel en gras liggen haar helemaal niet."

"Ze wilde zichzelf beschermen, maar de timing en de manier waarop waren dus verkeerd. Ze heeft zich ook al verontschuldigd bij de media, ze wilde de journalisten niet kwetsen."

"Het systeem van de persconferenties is volgens haar achterhaald en ze wil daarover praten, maar ze wil dit toernooi nu niet continu confronteren met deze problematiek. Ze trekt zich terug en het is dus duidelijk dat ze in een moeilijke periode zit."