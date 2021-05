Belgisch surfteam op WK in El Salvador droomt van Olympische Spelen... in 2024

Het WK wordt in een soort van piramidesysteem afgewerkt. Je surft telkens met 4 in een heat en de top 2 gaat naar de volgende ronde. Met een derde of vierde plaats wordt je opgevist in de parallelle herkansingstabel. Pas als je in die tabelhelft 3e of 4e wordt in een heat, ben je uitgeschakeld. Dus ook vanuit de herkansingstabel kun je in theorie nog wereldkampioen worden.