Vandenbempt: "Vervelend, België heeft de beste De Bruyne nodig op het EK"

Kevin De Bruyne hield aan de botsing met Antonio Rüdiger een gebroken neus en een breuk aan zijn oogkas over. "Je zag meteen dat het serieus was, toen hij bleef liggen en met zijn benen stampte", zegt Peter Vandenbempt.

"Hij ging helemaal groggy van het veld en je zag ook dat zijn oog gezwollen was. Ik vond het raar dat hij daar nog de hele tijd op de tribunes is blijven zitten."

"Zo'n hoofdblessure die moet helen, is toch vervelend. Er was natuurlijk voorzien dat hij pas over anderhalve week, zo ongeveer net voor de start van het EK, weer bij de groep zou komen. Maar in plaats van een ontspannende vakantie te hebben - mentaal ook - is dit toch weer een soort revalidatieperiode."

"Kevin De Bruyne, zat op enkele momenten na, ook niet lekker in de wedstrijd zat. Ik had de indruk dat hij ook verloren liep in dat systeem van Guardiola. Als je dan, net voor je 30e, aan het moment van de bekroning gekomen bent - de ultieme wedstrijd waarin hij zijn kandidatuur voor de Gouden Bal kracht zou bijzetten - en je moet er na zo'n beuk van Rüdiger uit dan is dat doodzonde."