Vandenbempt: "Ik vond het de beste Champions League-finale in vele jaren"

Peter Vandenbempt was zaterdag als commentator voor Proximus een bevoorrechte getuige van de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City. "Ik heb me geen seconde verveeld", zegt hij in zijn uitgebreide analyse van de wedstrijd.

Peter Vandenbempt in een notendop:

"De beste Champions League-finale in vele jaren."

"Chelsea is de verdiende winnaar."

"De keuzes van Guardiola waren zeer vreemd."

"Ik verwacht Manchester City de komende jaren nog op het podium."

"Wat Tuchel neergezet heeft bij Chelsea is verbluffend."

Finale mét fans: "Wereld van verschil"

De Champions League-finale werd gespeeld in het stadion van Porto, waar voor het eerst nog eens met (beperkt) publiek mocht gespeeld worden. "Het was alsof het voetbal weer tot leven gekomen is, ontwaakt uit een soort comateuze toestand van vele maanden", genoot Peter Vandenbempt. "Ook al zat het stadion maar voor een derde vol, het leek alsof het helemaal uitverkocht was. Het was een geweldige sfeer. Engelsen kunnen dat natuurlijk. De voorbije maanden hebben aangetoond dat voetbal zonder publiek dood is en dat de ziel eruit gesneden is." "Het was voor mij van begin maart van vorig jaar geleden, met de beruchte coronawedstrijd tussen tussen Liverpool en Atletico Madrid, dat ik nog in een gevuld stadion zat voor de Champions Legue. Ik hoop dat het vanaf nu altijd weer zo zal zijn. Voor de beleving en de ambiance is het een wereld van verschil."

Chelsea-verdediger Rüdiger viert met de fans.

"Beste Champions League-finale in vele jaren"

Wat vond Peter Vandenbempt van het niveau van de wedstrijd? "Ik vond het een zeer goede finale, wat mij betreft de beste in vele jaren", klinkt het. "De voorbije jaren hebben we in de Champions League vaak geweldige wedstrijden gehad, met onwaarschijnlijke scenario's en comebacks. Maar de finale was toch altijd een beetje een ontgoocheling in plaats van een apotheose." "Dit seizoen was het anders. Ik vond het niet het beste seizoen in de Champions League van de voorbije 10 jaar, met niet al te veel echt goede wedstrijden. Dat heeft ook te maken met de omstandigheden: een gebrek aan publiek en de zware belasting."

Ik heb me geen seconde verveeld met deze wedstrijd. Peter Vandenbempt

"We hadden gedacht dat de finale een tactisch steekspel zou worden. Mekaar besnuffelen zoals in die twee wedstrijden die ze hebben gespeeld, in de halve finales van de FA Cup en in de Premier League de voorbije weken." "Maar het was meteen 100 kilometer per uur, vanaf het begin. Er was intensiteit, tempo en ook technisch vermogen. Dus het was echt een absolute topwedstrijd in Europa en ze heeft niet ontgoocheld." "In de 2e helft was Chelsea wat meer verdedigend en moest het vooral van de spanning komen, maar ik heb me geen seconde verveeld met deze wedstrijd."

"Chelsea is mooie en verdiende winnaar"

Heeft de Champions League met Chelsea zijn verdiende winnaar gekregen? "Zeker wel. Daar kan geen discussie over bestaan", vindt Peter Vandenbempt. "Wat Chelsea goed kan - verdedigen, druk zetten en energiek spelen in combinatie met de dodelijke counter - heeft het tot in de perfectie uitgevoerd." "Chelsea was eigenlijk de enige ploeg met kansen. In de 2e helft hebben ze, toen het een paar keer een beetje moeilijker werd, hardnekkig verdedigd." "Het is een winnaar die we misschien niet hadden verwacht. In de finale was Chelsea toch een beetje de underdog, maar het is een heel mooie en verdiende winnaar. Het is de bekroning van een geweldige campagne van Chelsea, dat een van de meest aantrekkelijke ploegen was."

Individueel en collectief was Chelsea top en dat was het omgekeerde bij Manchester City. Peter Vandenbempt

"Alle spelers van Chelsea hebben allemaal op hun beste niveau gespeeld. Ze hebben het allerbeste van zichzelf gegeven op het moment dat het nodig was, in de finale van de Champions League." Kanté was eens te meer de uitblinker. "Een wereldkampioen in de echte betekenis van het woord", zegt Vandenbempt. "Hij was ronduit indrukwekkend. Toen ik hem na afloop interviewde, stond hij erbij als een timide schooljongen. Heel klein van stuk en een beetje bescheiden, maar wat een voetballer. Niet alleen in het afpakken van de bal, maar ook aan de bal. Geweldig." "Individueel en collectief was Chelsea top en dat was het omgekeerde bij Manchester City."

"Zeer vreemde keuzes van Guardiola"

Pep Guardiola kreeg na afloop flink wat kritiek voor zijn keuze om zonder defensieve middenvelder te spelen. "In de internationale pers wordt hij genadeloos afgemaakt, zeker ook in de Engelse kwaliteitskranten", stelt Peter Vandenbempt vast. "Het is al vaker het geval geweest in de beslissende fase van de Champions League dat Guardiola ineens wat raars doet. Nu leek het het seizoen te zijn waarin Guardiola zen was geworden en geen gekke dingen meer deed als het begon te knijpen." "Maar ineens stond er geen verdedigende middenvelder in bij Manchester City. Ik heb gelezen dat City dit seizoen 61 wedstrijden gespeeld heeft en ze hebben dat welgeteld één keer gedaan. In de finale doe je dan ineens iets wat je in al die andere wedstrijden geen goed idee vond." "Uitgerekend tegen een elftal waarvan één van de grote kwaliteiten is om je onmiddellijk te pakken door het centrum leg je dat centrum eigenlijk open. Dat is een zeer vreemde keuze geweest."



Guardiola wilde een voetballende oplossing vinden zonder defensieve middenvelder. Het is ironisch dat de beste speler van de finale uitgerekend een defensieve middenvelder was. Peter Vandenbempt

"Nog maar een keer wou Guardiola op de drempel van Champions League-succes weer iets anders doen. Hij wilde verrassen. Een kwestie van "overthinking"."

"Blijkbaar heeft hij na de FA Cup-match tegen Chelsea geconcludeerd dat zijn goeie voetballers door de pressing van Chelsea niet aan de bal waren gekomen in de ruimtes waar hij dat wil. Daarom heeft hij nu geprobeerd om al zijn goeie voetballers op te stellen en zo met een snelle balcirculatie rond Kanté te spelen." "Guardiola wilde een voetballende oplossing vinden voor het fysiek sterke en agressieve Chelsea, maar dat is er op geen enkel moment uitgekomen. Alle goeie voetballers zijn niet aan de bal gekomen. Wat het wedstrijdplan ook was: de spelers hebben het niet uitgevoerd gekregen." "Het is ironisch, om niet te zeggen cynisch, dat de beste speler van de finale met Kanté uitgerekend een defensieve middenvelder was. Het is echt een vreemde keuze om tegen een team dat je langs alle kanten aanvalt en indrukwekkend is op de tegenaanval geen ballenafpakker te selecteren."

"Ook bij Bayern was het een onvoltooide symfonie"

Tactisch heeft Guardiola de bal dus misgeslagen gisteravond. "Maar je mag natuurlijk niet vergeten wat hij met Manchester City gedaan heeft de voorbije 5 jaar", nuanceert Vandenbempt ook. "In de Premier League hebben ze dit seizoen hun 3e titel in de voorbije 4 jaar gepakt. Ze hebben de League Cup gewonnen en ze waren met voorsprong de best voetballende ploeg in een van de strafste competities ter wereld. Dan heeft Pep Guardiola het nog altijd fantastisch gedaan natuurlijk." "Alleen - en dat is natuurlijk de teneur bij alle volgers en alle specialisten - als Guardiola over een paar jaar vertrekt bij City en hij heeft de Champions League niet gewonnen, dan zal het toch een onvoltooide symfonie zijn, zoals het dat eigenlijk ook is geweest bij Bayern München." "Wat de sjeik voor ogen heeft, is natuurlijk de Champions League winnen. De enige troost is blijkbaar dat er toch een beetje een vloek rust op ploegen die voor de allereerste keer in de finale komen. Ze hebben meestal meer dan één poging nodig om uiteindelijk de heilige graal te winnen." "Dat was vorig jaar zo met PSG en dat is ook voor Liverpool zo geweest bijvoorbeeld. En misschien is het ook zo met Manchester City. Dus ik denk dat we Manchester City en Guardiola de komende jaren op dat podium nog wel een keer mogen verwachten."

"Het is verbluffend wat Tuchel van Chelsea gemaakt heeft"

Voor Thomas Tuchel, die na 5 maanden bij Chelsea de Champions League wint, heeft Peter Vandenbempt veel lof. "Dat is de prestatie van het jaar. Zo eenvoudig is het", klinkt het. "Chelsea was toch op sterven na dood toen hij gekomen is en zelf was hij ook een gewond vogeltje. Op kerstavond werd hij buitgengezet bij PSG, ondanks de 1/8e finales van de Champions League. Daar zullen ze in Parijs nog wel eens een keer over nagedacht hebben." "Wat Tuchel van dit Chelsea gemaakt heeft, is verbluffend. Het is echt een gedrild elftal. Uitstekend positiespel. Hij maakt altijd de juiste keuzes. Het is een combinatie van geweldig voetballend vermogen, met jongens als Mount of Havertz en spelers die gerehabiliteerd zijn zoals James, Rüdiger en Azpilicueta."

De volgende stap voor Chelsea is om in de Premier League dichter bij Manchester City proberen te geraken. Peter Vandenbempt