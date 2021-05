Thomas De Gendt: "Brent Van Moer is de nieuwe Thomas De Gendt"

De Dauphiné , een van de laatste voorbereidingskoersen op de Tour, is vandaag schitterend begonnen voor Lotto-Soudal. Met Brent Van Moer heeft de Belgische ploeg de winnaar van de eerste etappe in de gelederen.

Van Moer etaleerde en demonstreerde. Hij ging er al vroeg vandoor en liet zijn medevluchters in de finale achter om het zelf op meesterlijke wijze af te maken. Goed voor zijn eerste overwinning als prof bovendien!

Vorige week kwam Van Moer ook al in het nieuws. Ook toen was hij de sterkste man in de koers, in de Ronde van Limburg om precies te zijn, maar in de slotkilometer werd hij de verkeerde kant opgestuurd en zag hij zijn eerste profzege in rook opgaan.