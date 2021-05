Teambaas Brailsford: "Het is fantastisch om Bernal weer zo te zien lachen"

"Het was een goede Giro", vertelt Brailsford rustig. "We zijn er redelijk agressief aan begonnen om een bonus op te bouwen en vanaf de tweede rustdag was het gewoon werken om die zege over de streep te trekken."

"Deze eindzege staat hoog op onze lijst. De ploeg was fantastisch, ze waren echt volwassen. Castroviejo in het bijzonder. Hij heeft iedereen bij de les gehouden. En ook de jongere renners deden het goed. Het was echt een ploegprestatie."

"Ook Bernal heeft zelf volwassen gekoerst. Hij bleef kalm onder al die stress."

"Het is fantastisch om hem zo te zien terugkeren na dat moeilijke jaar. Ik zie weer die lach op zijn gezicht en hij heeft weer plezier in het koersen. Ik ben blij dat hij gelukkig is en dat hij weer staat waar hij thuishoort."

"Wij doen het toch allemaal omdat we van wielrennen houden. Natuurlijk is het zwaar en is het afzien, maar die liefde is de basis. Dat gevoel dat je krijgt wanneer de koers losbarst. En Bernal heeft dat herontdekt. En die vreugde is het belangrijkste, of je dan wint of verliest."