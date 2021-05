Sportarts over De Bruyne: "Als operatie geen must is, kan hij spelen met masker"

"Dat antwoord is complexer dan de vraag zelf", vertelt sportarts Ruud Van Thienen, vooral actief in het wielrennen. "Het zal ervan afhangen of de breuk verplaatst is of niet. Als je bot breekt, kan het zeer gevaarlijk zijn wanneer die breuk ook verschuift."

"Vooral voor je oog is dat niet ideaal. Als er een verschuiving is, wordt hij waarschijnlijk geopereerd. Want het oog dat in die oogkas zit, moet goed kunnen functioneren. Je ziet vaak bij mensen met een breuk in de oogkas dat ze dubbelzicht hebben. Dat zou veel ernstiger zijn. In zo’n geval is er meer rust nodig én zijn de gevolgen mogelijk zwaarder."

"Maar in het andere geval is een operatie zeker geen must. De meeste oogkasfracturen genezen zonder operatie. Stel dat er een duidelijke verplaatsing is, zouden we nu wel weten dat hij geopereerd moet worden. Aangezien we dit nog niet gehoord hebben, zie ik die piste toch positief in."