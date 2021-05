Red Lion Van Aubel na pandoering: "Nummer 1 volstaat niet, dat beseffen we nu"

De nationale hockeymannen staan voor een belangrijke periode: nu vrijdag begint het Europees kampioenschap in Nederland, daarna volgt met de Olympische Spelen in Japan het sportdelirium.

Gisteren misten de Red Lions hun start met een pijnlijke verliesbeurt tegen Nederland in een (overbodige) Pro League-wedstrijd.

"Die match was allesbehalve top, maar we kunnen deze nederlaag wel plaatsen in een groter perspectief", reageert aanvaller Florent van Aubel.

"De bondscoach was niet boos, dat zit niet in zijn karakter. We weten zelf goed genoeg dat onder ons niveau gespeeld hebben."

Waar liep het verkeerd? "We maakten te veel technische fouten, we speelden niet scherp genoeg en we misten wedstrijdritme met de nationale ploeg", somt Van Aubel op.



"We moeten nog een knop omdraaien. Een knop die Nederland wel al omgedraaid heeft."