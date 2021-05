Prof Bellemans: "Ga ervan uit dat Kevin De Bruyne de eerste EK-match haalt"

Met een tweet liet Kevin De Bruyne vanochtend weten dat zijn neus gebroken is en dat hij een breuk aan zijn oogkas overgehouden heeft aan de "professionele" obstructie van Chelsea-verdediger Antonio Rüdiger.

Voor De Bruyne ging de finale in rook op na het voorval. Maar de vraag die iedereen zich nu stelt is wat deze blessure betekent met het oog op het EK dat over een kleine twee weken uit de startblokken schiet.

Dokter Johan Bellemans is orthopedisch chirurg en Chief Medical Officer van het BOIC. Hij probeert de ernst van de situatie in te schatten.

"Het hangt er allemaal een beetje vanaf: is alleen het bot geraakt of is er ook schade aan de inwendige structuur van De Bruynes oog? Ook de mate van bloeding speelt een rol, en dan vooral of er nog een operatie moet volgen of niet", zegt Bellemans aan Sporza.

"Dat Kevin De Bruyne het ziekenhuis meteen weer mocht verlaten, wil op zich nog niet veel zeggen. Dergelijke letsels zijn voer voor specialisten. Ik kan me best inbeelden dat die gespecialiseerde dokters op dat moment, 's nachts na een wedstrijd in het weekend, niet aanwezig zijn. Dikwijls wacht men ook enkele dagen tot de bloeding en de eerste letsels wat geregresseerd (versta: verkleind, red) zijn."