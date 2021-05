NBA: Antetokounmpo gidst Milwaukee als 1e naar halve finale in het Oosten

Giannis Antetokounmpo speelde een hoofdrol in het zegetoneel van de Bucks. Met 20 punten, 15 assists en 12 rebounds was hij slechts de 3e speler in de geschiedenis van de club die tijdens de play-offs een triple-double liet optekenen.

Milwaukee was opnieuw een maatje te groot voor Miami. Het wist gisteren een 4e keer op rij te winnen tegen Butler en co en is zo als eerste zeker van een plaatsje in de halve finale van de Eastern Conference.

Next: Philadelphia, Portland en Utah?

Ook Philadelphia, Portland en Utah hebben hun titeldromen kracht bijgezet gisteren. Philadelphia is na een 103-132-zege in Washington bijna zeker van een stek in de halve finales in het Oosten. De 76ers leiden in de tussenstand met 3-0.

In het Westen won Portland met 115-95 van Denver, waardoor de stand in dat duel opnieuw in evenwicht is (2-2).

Utah, ten slotte, graaide de volle buit mee bij Memphis (111-121) en komt in de tussenstand zo 2-1 voor.