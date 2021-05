Lotte Kopecky sprint naar 2e plaats in slotrit én klassement, Lucinda brand eindwinnares in Thüringen

De laatste etappe van de Thüringen Ladies Tour eindigde na 97 kilometer in een oplopende sprint. Enkel onze landgenote Lotte Kopecky kon het wiel van de Nederlandse Wiebes houden, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Jolien D'Hoore werd vierde.

Voor Wiebes is het haar tweede overwinning in de Duitse rittenkoers nadat ze eerder ook al de snelste was in de 2e etappe.

Belgisch kampioene Lotte Kopecky mag ook tevreden terugblikken op een geslaagde zesdaagse. Eerder won ze al de 4e etappe in Duitsland en in het eindklassement wordt ze uiteindelijk 2e.

De eindoverwinning in de Thüringen Ladies Tour is voor de Nederlandse Lucinda Brand. De wereldkampioene in het veldrijden won net als Lorena Wiebes twee etappes.