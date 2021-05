Het Champions League-elftal van Gert Verheyen en Peter Vandenbempt

De eigenzinnige keuze van de Proximus-commentatoren is ontstaan na een seizoen opgesloten in de commentaarbox in Evere en opgesteld op de terugweg van de Bevrijdingsfeesten in Porto. Het resultaat van een luidruchtige en hoogoplopende discussie.

Onder de lat:

In de verdediging:

Ben Chilwell (Chelsea): een moderne linksback of wingback met duelkracht, loopvermogen en een goeie voorzet. In de finale met brio de brille van Mahrez geneutraliseerd. Met z’n snelle en zuivere passing ligt hij vaak aan de basis van perfecte counters en van de enige goal in de finale.

Ruben Dias (Manchester City): de Virgil van Dijk van Manchester City en de enige echte opvolger van Vincent Kompany. De Portugees is een hypermoderne centrale verdediger, die City eindelijk defensieve stabiliteit heeft gegeven en de opgegeven John Stones heeft doen verrijzen. De duels tegen PSG waren in een regie van Dias een masterclass in offensief voetbal met defensieve zekerheid.

Marquinhos (PSG): behoort tot de beste kopbalspecialisten ter wereld: defensief en offensief. De Braziliaan maakt cruciale doelpunten en is een atypische Parijse ster, met een uitstekende mentaliteit. Multi-inzetbaar: centraal achterin of op het middenveld.

César Azpilicueta (Chelsea): blinkende passe-partout verdediger en aanvoerder van Chelsea. Combineert duelkracht, loopvermogen, voorbeeldige wedstrijdmentaliteit: centraal achterin of als wingback. Na drie jaar is hij weer lid van de Spaanse nationale ploeg.

Op het middenveld (in een ruit):

N’Golo Kanté (Chelsea): de allerbeste speler van deze campagne. De Fransman verheft de balrecuperatie tot schone kunst en tot een intellectuele oefening. Kanté heeft een enorme evolutie doorgemaakt in balbezit. Hij is altijd aanspeelbaar, staat altijd goed in positie en verliest nooit een bal. Kanté ziet eruit en spreekt als een 15-jarige timide schooljongen, maar hij domineert het veld als een onverschrokken generaal.

Joshua Kimmich (Bayern München): bijna de slimste voetballer ter wereld die als geen ander het spel leest. De Duitser loopt de ruimtes dicht of hij bespeelt ze. Kimmich is een voetballer met zuivere voeten, veel diepgang en met statistieken. Een nooit voldane perfectionist en een waardige opvolger voor Philip Lahm.

Mason Mount (Chelsea): "Are you Lampard in disguise", zingen de Chelsea fans. Twee jaar geleden ging hij in de leer bij Lampard en Derby County, nu is hij "the next big thing" op Stamford Bridge, klaar om het nieuwe icoon van Chelsea te worden. Mount beschikt over vista, loopvermogen, duelkracht, wedstrijdmentaliteit, de perfecte passing en een krachtig schot. Ronduit sensationeel vonden we hem.



Kevin De Bruyne (Manchester City): zonder twijfel de beste Champions League-campagne van een gemotiveerde aanvoerder. Hij is multi-inzetbaar en met zijn gekende, bovennatuurlijke kwaliteiten is hij de natuurlijke leider van een geweldig City. Aanjager en uitvoerder. In wat zijn match moest worden, is hij helaas mee verloren gelopen in het doolhof van Guardiola en er genadeloos uit gebeukt door Rüdiger.