18-jarige Ponomar rijdt Giro uit: "Ik wil schitteren op de Spelen en in grote rondes"

Wie is Andrej Ponomar?

Ponomar: "Ik hou ook van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen"

Andrej Ponomar werd geboren in het jaar dat Alejandro Valverde profrenner werd.



Op zijn 18e heeft de piepjonge Oekraïner 3 weken in de Giro overleefd. Onzichtbaar was hij niet. Ponomar was 3 keer mee in de vlucht van de dag (in ritten 3, 14 en 18).

Met een straffe corrigerende beweging kon de 18-jarige in rit 3 op het nippertje een val vermijden in een afdaling (zie video hieronder).

"Ik ben enorm gelukkig dat ik deze Giro uitgereden heb. Ik had goede benen", reageert Ponomar bij Renaat Schotte.

"In de toekomst wil ik schitteren op de Olympische Spelen en in grote rondes zoals de Tour en de Giro."

"Ik hou ook van kasseien en lange klassiekers zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Fabian Cancellara was vroeger mijn grote idool. Zelf ben ik ook een goede tijdrijder."