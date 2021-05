UEFA overweegt om voordeel van uitdoelpunten te schrappen

Titelverdediger Bayern München moest in de kwartfinales van de Champions League afdruipen. Het had nochtans evenveel gescoord als PSG (3-3) maar de uitdoelpunten gaven de doorslag.

De regel van de uitdoelpunten werd ingevoerd in 1965 en is nog steeds van kracht in de Champions League en de Europa League. Ook in het interlandvoetbal zijn uitdoelpunten cruciaal.

De UEFA Club Competitions Committee heeft nu de aanbeveling gegeven om de regel te laten vallen. De Uitvoerende Raad moet de knoop definitief doorhakken.

De UEFA gelooft dat het tegenwoordig veel makkelijker is om uitdoelpunten te scoren dan in het verleden toen de regel werd ingevoerd. Moderne stadions, zelfs met fans, zijn minder intimiderend en ook de speltactieken zijn fel veranderd.

Indien de regel zou worden afgevoerd, zouden knock-outduels veel vaker richting verlengingen gaan. De wedstrijden zonder publiek en op neutraal terrein tijdens de coronacrisis zouden de UEFA geholpen hebben bij hun aanbeveling.