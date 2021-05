Tiende keer, goede keer! Brentford promoveert voor het eerst naar de Premier League

Ivan Toney, topschutter in de reguliere competitie met 31 doelpunten, opende de score vanaf de stip. Emiliano Marcondes prikte tien minuten later na een goed uitgespeelde counter de 2-0 tegen het net.

Zo maakt Brentford voor het eerst zijn opwachting in de Premier League sinds die in 1992 werd opgestart.

Het geduld van de fans van "The Bees" werd flink op de proef gesteld, maar vandaag mogen ze wel vieren. Voor het eerst sinds het seizoen 1946-1947 heeft Brentford eindelijk weer een plek in de Engelse eerste klasse te pakken.

Ook de vorige voetbaljaargang speelden "The Bees" de finale van de play-offs, maar toen moesten ze na verlengingen hun meerdere erkennen in het Fulham van Denis Odoi. Swansea zakte in 2018 naar de Engelse tweede klasse en is daar nog minstens 1 extra seizoen tot veroordeeld.

Fulham degradeert na een jaar alweer naar de Championship, samen met West Bromwich Albion en Sheffield United. Die plaatsen worden, naast Brentford, ingenomen door kampioen Norwich en de nummer twee in de Championship Watford. Laatstgenoemde teams maken na een jaartje afwezigheid hun wederoptreden in de Premier League.