Red Dragons kloppen ook Spanje na nagelbijter in 4e set: 35-33!

In de eerste set kregen we meteen een nek-aan-nekrace, maar op het einde bleken onze landgenoten koelbloediger. De set ging dan ook met 25-23 naar de Red Dragons. De wedstrijd ging gelijk op en dat bleek ook in de tweede set. De Spanjaarden hingen met 21-25 de bordjes weer in evenwicht.

De Red Dragons waren echter niet van hun melk, ook de derde set ging met 25-22 naar de Belgen. Spanje werd met de rug tegen de muur gezet, maar wilde maar niet breken. In een razendspannende vierde set haalden de Red Dragons het met 35-33.