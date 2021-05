Matthijs de Ligt past voor coronavaccin: "Baas zijn over je eigen lichaam"

Matthijs de Ligt weet als geen ander wat de gevolgen zijn van een coronabesmetting. De Nederlandse verdediger raakte dit seizoen zelf besmet met het virus.

Toch kiest de 21-jarige de Ligt bewust niet voor een prik. "Ik heb geen vaccinatie genomen", vertelt de Ligt bij ESPN.

"Het is niet verplicht. Ik vind dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Het risico voor een besmetting is er altijd. Ik probeer met zo min mogelijk mensen in contact te komen buiten het Nederlands elftal om."

Nederland is er voor het eerst sinds 2014 nog eens bij op een groot toernooi. De troepen van bondscoach Frank de Boer nemen het in de groepsfase van het EK op tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië.