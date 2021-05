Luciano Spalletti wordt de nieuwe coach van Dries Mertens bij Napoli

De trainerscarrousel in de Serie A blijft op volle toeren draaien. Van de clubs uit de top 10 van de rangschikking lijken enkel Milan en Atalanta nog vast te houden aan hun trainer.

De nieuwste naam op de carrousel is geen onbekende: Luciano Spalletti wordt de nieuwe coach van Napoli. De ervaren Italiaan is met Napoli aan zijn 8e Italiaanse club toe. Eerder stond hij aan het roer bij Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma en Inter. Hij was ook 5 jaar coach van Zenit.

Spalletti volgt bij Napoli Gennaro Gattuso op, die ondanks een knappe remonte al maanden naar de uitgang geloodst werd. Onder Gattuso tuimelde Napoli op de slotspeeldag nog uit de top 4, waardoor de club naast Champion League-voetbal greep. Gattuso is zelfs inmiddels aan de slag gegaan bij Fiorentina.