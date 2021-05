Louis Vervaeke na sterke Giro: "Was het geloof in mezelf wat kwijt"

Vandaag koos Vervaeke opnieuw voor de vroege vlucht en hij kreeg na een tijdje ook verrassend Romain Bardet mee. "Het is leuk om te zien hoe de oorlog open brak in de Giro", vertelde Vervaeke.

Met een 19e plek in het algemene klassement mag Louis Vervaeke zich momenteel de beste Belg noemen in deze Ronde van Italië. Voor de slottijdrit in Milaan volgt onze 27-jarige landgenoot op 1 uur en 3 minuten van leider Egan Bernal.

Voor Vervaeke was deze Giro een ferme opsteker. "Ik was een lange periode het geloof in mezelf wat kwijt. Onder andere ook in het klimmen. Kon ik dat wel nog?", vroeg onze landgenoot zich af.

"Het is dan wel leuk om te zien dat ik kan meedraaien met de besten. Het is voor de toekomst alleen maar goed om weer in mezelf te geloven. Dat is altijd leuk."