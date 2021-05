Inter Miami van David Beckham krijgt recordboete voor doorbreken salarisplafond

Elke club in de MLS mag maximaal drie spelers aanduiden wiens loon het vastgestelde salarisplafond van de MLS mag overschrijden. Bij Inter Miami waren dat vorig seizoen de Mexicaan Rodolfo Pizarro en de twee Argentijnen Matias Pellegrini en Gonzalo Higuain.

Regels zijn regels. Ook voor de Amerikaanse voetbalclub Inter Miami waar David Beckham co-eigenaar van is.

Door zijn statuut als wereldkampioen, met Frankrijk in 2018, betaalde Inter Miami de speler veel meer dan toegelaten. Dit seizoen staat Matuidi wel op de lijst van 'designated players'.

Blaise Matuidi maakte vorig jaar de overstap van Juventus naar de club van David Beckham in de MLS. Maar werd door Inter Miami niet als 'designated player' aangeduid. Volgens de regels zou de Fransman in dat geval maximaal 1,3 miljoen mogen verdienen.

De sancties voor het overtreden van de regels zijn niet mals. 1,6 miljoen euro boete voor de club en ook nog eens 250.000 euro boete voor co-eigenaar Jorge Mas. Paul McDonough, sportief directeur bij de club op het moment van de feiten, kreeg bovendien een schorsing tot het einde van het seizoen 2022. David Beckham werd in deze zaak vrijgesproken.

Opvallend is dat de regels omtrent de 'designated players' in 2007 in het leven geroepen zijn om uitgerekend David Backham te laten overkomen van Real Madrid naar LA Galaxy.