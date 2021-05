Dirk Gerlo: "Tweede week moet de ambitie zijn voor Mertens op Roland Garros"

"Om 20.30 uur moeten alle toeschouwers Roland Garros verlaten. Maar je hebt nog een avondsessie en door de avondklok mag er om 21 uur geen publiek meer in het stadion. Dan krijg je op Court Philippe Chatrier een topaffiche met bijvoorbeeld Nadal, Djokovic of Federer zonder fans."

"Overal is de capaciteit beperkt", weet onze man ter plaatse. "Als je alles samentelt dan kom je op 14 dagen uit op 118.000 toeschouwers. Twee jaar geleden, voor de pandemie, waren dat nog 520.000 toeschouwers."

"Dat zijn de grote banen en dan heb je de clusters. Baan 2 tot en met 5, 6 tot 9 en 10 tot 14, dat worden bubbels. Strikt gescheiden zones. Als je een kaartje hebt, mag je alleen in die ene zone binnen."

Vooral voor de fans wordt het een atypische Roland Garros volgens Dirk Gerlo. "De hele site, zo'n 12 hectare groot, wordt nu verdeeld in 6 zones. Je hebt Court Philippe Chatrier en Suzanne Lenglen", legt hij uit.

"Federer misschien wel voor de laatste keer op Roland Garros"

"Bij de vrouwen zit je met een kwartet medetopfavorieten. Ashleigh Barty, Sabalenka, Sofia Kenin (vorig jaar verliezend finaliste) en Swiatek (de winnares van 2020). Je kan natuurlijk ook niet naast Serena Williams. Zij blijft geloven in een 24e grandslamtitel."

"Ik denk dat we met z'n allen ook uitkijken naar een Zverev, een Tsitsipas of een Thiem. Het is ook eens fijn om te kijken naar de vorm van de bijna 40-jarige Federer. Misschien speelt die wel voor het laatst op Roland Garros."

"Je zit ook met Djokovic die het toernooi in zijn Belgrado gewonnen heeft."

Wie heeft volgens Dirk Gerlo de grootste kans om de eindzege in de wacht te slepen? "De favorieten van altijd", antwoordt hij.

"Hopelijk zien we een frisse Elise Mertens"

Wat kunnen de Belgen presteren op het gravel in Parijs? Dirk Gerlo "Ze zijn maar met z'n vieren op de hoofdtabel. Ik hoop in ieder geval dat we een frisse Elise Mertens te zien krijgen. De tweede week moet echt wel het doel zijn voor haar."

"Alison Van Uytvanck en Greet Minnen starten dan weer met bescheiden ambities. Minnen moet in de eerste ronde al tegen Petra Kvitova. Dat is loodzwaar."

"Bij de mannen hebben we alleen maar David Goffin. Een paar jaar geleden kon je nog zeggen dat hij een schaduwfavoriet was, maar dat kan je nu niet meer zeggen. Hij vertelt dat hij zelf op zoek is naar de vorm en het vertrouwen."

"Hij moet het opnemen tegen de 19-jarige Lorenzo Musetti. Dat is een jonge Italiaanse wolf. Een heel lastige tegenstander in de eerste ronde. Anderzijds heb je vaak maar 1 match nodig om het gevoel weer op te krikken. Hopelijk is dat voor Goffin tegen Musetti."