Coach Brian Priske: "Antwerp is een goede stap in mijn trainerscarrière"

"Ik zal mijn eigen mening wel vormen"

"Ik kijk ernaar uit om met deze kern te werken. Het is een goede ploeg en samen kunnen we leuke dingen bereiken, denk ik."

Antwerp is een speciale club, waar altijd iets te beleven valt. Priske is op de hoogte. "Ik heb de kranten ook gelezen, maar ik ben net een persoon die dat niet zomaar gelooft. Ik wil eerst iedereen leren kennen en mijn eigen mening vormen."

"Ik denk dat het een goede stap is in mijn carrière. Ik ken hier al veel mensen en heb me uitvoerig geïnformeerd over Antwerp."

"We hebben enkele goede gesprekken en voor een Deense coach is de Jupiler Pro League een haalbare competitie om in het buitenland te werken als trainer. Ik heb hier goede ervaringen gehad en ben de competitie altijd blijven volgen."

"Ik heb altijd de droom en de ambitie gehad om in het buitenland aan de slag te gaan", zegt Priske aan Sporza. "De Belgische competitie was een mogelijkheid en toen ik hoorde van de interesse van Antwerp was ik ook erg geïnteresseerd."

Het nieuws werd eerder vandaag officieel: Brian Priske is de nieuwe trainer van Antwerp. Voor de 44-jarige Deen, ex-speler van Racing Genk en Club Brugge, is het zijn tweede job als trainer. Hij maakt de overstap van de Deense club Midtjylland.

"De cultuur in België bevalt me wel"

Met Midtjylland speelde Brian Priske dit seizoen in de Champions League, met Antwerp is het volgend seizoen in de Europa League te doen. "Europees voetbal spelen, is een droom voor elke speler en trainer. We zullen er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken", belooft hij.

"Ik probeer een moderne coach te zijn. Ik ben nog jong, maar heb wel al veel ervaring als speler. Ik volg vooral mijn instinct, maar wil wel agressief en aantrekkelijk voetbal spelen met hoge druk en veel sprints. Ik zie me zelf ook als een aanvallende coach."

"Het belang van het team staat ook voorop voor mij. Ik laat me goed omringen en we moeten met z'n allen in dezelfe richting kijken."

Priske moet zich wellicht niet te veel aanpassen, zijn Nederlands is heel goed. "Enkel met de dialecten heb ik wat moeite, maar ik begrijp zo goed als alles. Het is al even geleden dat ik België was, maar ik kijk ernaar uit om er opnieuw te leven. De cultuur bevalt me wel."