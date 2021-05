Cian Uijtdebroeks pakt weer uit met straf nummer in Classique des Alpes

Uijtdebroeks heeft de smaak te pakken. Begin deze maand pakte hij in de Grote Prijs van West-Bohemen uit met een indrukwekkende solo van 70 kilometer. En dat huzarenstukje wou hij nog eens herhalen in de Franse Alpen.

Halfweg de Classique des Alpes kon Uijtdebroeks zijn benen niet meer stilhouden. Op de eerste beklimming van de dag, de Col du Mont Tournier, schudde hij iedereen in het peloton al uit zijn wiel.

De jongeling, die volgend jaar als neoprof bij Bora-Hansgrohe aan de slag gaat, ging solo op zoek naar de vroege ontsnapping. Eén voor één raapte hij de vluichters op om na 128,8 km uiteindelijk met 4 minuten voorsprong over de streep te komen.

Uijtdebroeks stapte af aan de streep en stak zijn fiets in de lucht als zegegebaar. We zagen het Remco Evenepoel al eens doen na zijn wereldtitel bij de junioren in 2018.