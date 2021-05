Ysaline Bonaventure stopt samenwerking met coach De Greef na voorlopige schorsing

"Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen dagen komt er met droefheid een einde aan mijn samenwerking met Arthur", schrijft Bonaventure op Instagram.



"Omdat ik een coach nodig heb die me in het buitenland kan vergezellen, was een samenwerking niet meer mogelijk. Ik ben teleurgesteld over deze gang van zaken maar wil geen commentaar geven."

"Ikzelf zal me concentreren op de rest van mijn seizoen, met Wimbledon weldra", luidt het verder. "En stap voor stap proberen om een coach te vinden die deel kan worden van mijn staf."

De ITIA, een onafhankelijk orgaan dat over de integriteit in de tennissport waakt, onderzoekt corruptie, vooral matchfixing, bij spelers, umpires en andere officials.

Naast De Greef, die recent een punt zette achter zijn loopbaan, werden ook Romain Barbosa en Alec Witmeur voorlopig geschorst. De ITIA gaf geen verdere info over de aard van het onderzoek.